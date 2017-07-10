Украина не будет пока подавать заявку в НАТО

10.07.17 11:43Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

Нам надо выстроить программу реформ, уверен президент.

Украина не будет вскоре подавать заявку на членство в НАТО.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на открытии заседания комиссии Украина-НАТО, сообщает 112.ua.

"Наш приоритет – интеграция в евроатлантическое пространство безопасности с целью обретения членства в организации Североатлантического договора. Очень важно, что это решение НАТО и 29 стран-членов. Ни одна страна мира за пределами НАТО не имеет право вето или право разрешения для этого сотрудничества. Это воля 29 стран и воля страны – будущего члена. Еще раз хочу подчеркнуть, это не означает, что мы будем немедленно подавать аппликацию, заявку о членстве, абсолютно нет, это означает, что нам надо выстроить программу реформ, программу нашего сотрудничества, активизировать ниши усилия для достижения необходимых стандартов", - сказал президент.

Порошенко назвал визит в Киев Североатлантического совета НАТО во главе с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом символическим.

"Этот сегодняшний ваш визит вместе Североатлантическим советом также является глубоко символичным, и не только потому что это происходит на 20 годовщину подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО, которую в Мадриде подписали президент Украины, генсек НАТО и 16, а сейчас 29 глав государств и правительств НАТО. Еще это символично потому что в течение нескольких дней в Украине находятся представители всех ключевых государств и институтов, которые несут ответственность за безопасность всего демократического мира", - отметил глава государства.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в Киеве заявил, что блок НАТО нацелен на продолжение поддержки Украины в секторах обороны, госуправления и экономических реформ.

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