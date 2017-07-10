Порошенко задекларировал еще 1,2 млн грн дохода

10.07.17 12:13Сколько просмотров этой статьи38Сколько комментариев этой статьи0

Президент дописал в декларацию доходы процента от Международного инвестбанка.

Петр Порошенко задекларировал еще 1,2 млн гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке.

Об этом сказано в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

В частности, 7 июля Порошенко задекларировал 1 млн 119 тыс 243 гривны процентов от вкладов в МИБ: 130 117 гривен, еще 130 117 гривен, 91 082 гривны, 294 931 гриву и 552 996 гривен.

За 2016 год Петр Порошенко задекларировал более 12 млн гривен дохода. При этом зарплата главы государства составила 366 тысяч гривен.

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