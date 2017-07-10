Парубий не хочет закрывать текущую сессию Рады

10.07.17 12:47Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

Спикер пообещал на этой неделе рассмотреть представления ГПУ на снятие неприкосновенности с шести нардепов.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий намерен предложить не закрывать нынешнюю сессию парламента с тем, чтобы в случае необходимости принятия определенных решений можно было собраться на заседание.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я буду предлагать, чтобы мы не закрывали сессию… чтобы мы в любое время и период могли собраться для принятия важных решений, которые могут возникнуть у нас в повестке дня", – сказал сегодня спикер парламента на заседании согласительного совета. Также он пообещал рассмотреть на этой пленарной неделе представления генпрокурора Украины Юрия Луценко на снятие депутатской неприкосновенности с шести парламентариев.

Согласно календарному плану, 11-14 июля в парламенте пленарная неделя, 17-21 июля – работа с избирателями. Затем народные депутаты идут на летние каникулы.

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