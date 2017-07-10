Впервые в истории: У английской королевы появился чернокожий адъютант

10.07.17 15:10Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Новый личный ассистент, выбранный королевой, станет первым темнокожим адъютантом в британской истории

Британская королева Елизавета II назначила своим адъютантом уроженца Ганы майора Нана Кофи Твумаси-Анкра. Он станет первым в истории темнокожим, который займет эту должность при королевском дворе.

Отмечается, что 38-летний Твумаси-Анкра, который прошел военную службу в Афганистане, приступит к своим новым обязанностям в течение 2017 года. Офицер, приехавший в Великобританию с родителями из Ганы в 1982 году, является выпускником лондонского университета Королевы Мэри и королевской военной академии в Сандхерсте.

Он стал первым темнокожим, который вступил в ряды Дворцовой кавалерии, и командовал эскортом во время бракосочетания принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году.

В обязанности адъютанта при королевском дворе входит помощь монархам и их близким во время официальных мероприятий, включая поездки и аудиенции в Букингемском дворце. Адъютанты обычно назначаются из числа армейских офицеров на трехлетний срок.

Похожие новости

14.10.15 10:57Легализация марихуаны в Великобритании может принести миллионы фунтов в бюджет

10.06.13 09:07Елизавета II потрясена непрофессионализмом сотрудников Би-би-си

02.06.13 10:34Британцы отмечают 60-летие коронации Елизаветы II

30.10.12 14:00Секс, трава и классовая ненависть в Оксфорде

20.09.12 09:46В Британии прощаются с молодостью в 55 лет

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 10.07.2017

Закругление верхнее-левое

16:57Министр инфраструктуры прогнозирует, что полеты Ryanair в Украину отменят

16:37Медработницы, отказавшие лечить журналистку с луганской пропиской, уволены

16:28В Лондоне создали уникальный бесплатный отель для любителей сериалов Netflix

16:15Курс валют на 10 июля

16:03Гройсман оценил потери ВВП от агрессии России

15:45Мотоболісти з Миколаївщини у Вишняках завоювали Кубок України

15:26Порошенко обвинил Россию в кибератаке

15:10Впервые в истории: У английской королевы появился чернокожий адъютант

14:57Работа мечты: Самые лучшие профессии в мире

14:37За неделю на Николаевщине совершено 817 преступлений, раскрыто только 202

14:23На Донбассе более 400 человек пропали без вести

14:12На Филиппинах умер самый старый бегемот

14:01На Миколаївщині молода жінка стала інвалідом з вини анестезіолога – справу вже розглядає суд

13:52В Винницкой области четыре человека погибли в ДТП

13:32Скандальный николаевский пикетчик Ильченко взялся за судей

13:24Плохое настроение губернатор Николаевщины заедает телятиной с макаронами

13:15Скандал на Николаевщине: жители намерены перекрыть трассу

12:55В Киеве легковушка зависла на краю моста

12:47Парубий не хочет закрывать текущую сессию Рады

12:34Ветераны николаевского баскетбола вошли в «топ-10» на чемпионате мира в Италии

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

26.06.17 16:552410

Харьковчанка надела на голову пакет и задохнулась

26.06.17 17:083140

Не покупайте это масло никогда! В Европе оно давно запрещено…

26.06.17 17:212680

Выпускной бал на Николаевщине закончился массовой дракой со стрельбой и поножовщиной

26.06.17 17:352800

В Николаеве контролер трамвая ударила девочку безбилетницу (видео)

Самые читаемые

02.07.17 11:0010710

В Николаеве нацгвардейцы присягнули на верность Украине

08.07.17 23:175620

Улыбается ли вам удача? Вы сможете это узнать, приняв участие в розыгрыше

02.07.17 20:225450

С 1 августа пособие по уходу за ребенком до трех лет не выплачивается

03.07.17 18:154910

Военный парад в Минске 3 июля 2017 года. Видео

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама