Впервые в истории: У английской королевы появился чернокожий адъютант

Новый личный ассистент, выбранный королевой, станет первым темнокожим адъютантом в британской истории

Британская королева Елизавета II назначила своим адъютантом уроженца Ганы майора Нана Кофи Твумаси-Анкра. Он станет первым в истории темнокожим, который займет эту должность при королевском дворе.

Отмечается, что 38-летний Твумаси-Анкра, который прошел военную службу в Афганистане, приступит к своим новым обязанностям в течение 2017 года. Офицер, приехавший в Великобританию с родителями из Ганы в 1982 году, является выпускником лондонского университета Королевы Мэри и королевской военной академии в Сандхерсте.

Он стал первым темнокожим, который вступил в ряды Дворцовой кавалерии, и командовал эскортом во время бракосочетания принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году.

В обязанности адъютанта при королевском дворе входит помощь монархам и их близким во время официальных мероприятий, включая поездки и аудиенции в Букингемском дворце. Адъютанты обычно назначаются из числа армейских офицеров на трехлетний срок.