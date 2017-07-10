Порошенко обвинил Россию в кибератаке

10.07.17 15:26Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

По словам президента, есть данные по причастности РФ к атаке.

Петр Порошенко заявил о наличии данных, подтверждающих причастность России к организации кибератак. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Кибератаки являются ключевым элементом гибридной войны, и у нас есть свидетельство, что последняя кибератака также была организована Российской Федерацией", - сказал Порошенко на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Он также отметил, что 27 июня уже через 40 минут после атаки была организована координация между странами-членами НАТО и Украиной, что дало возможность минимизировать ущерб от кибератак.

"Мы рассчитываем на расширение этого сотрудничества, чтобы оно было лучше финансировано и более эффективно", - добавил Порошенко.

Напомним, ранее Украина и США договорились бороться с хакерами. 27 июня 2017 года Украина подверглась хакерской атаке вируса-вымогателя Петя А (Petya A). Вирус в основном поразил IT-системы в европейских странах. Были заблокированы многие корпоративные и государственные сайты. Больше всего атак пришлось на Украину - свыше 75%, затем идет Германия с примерно 10%. Менее 1% атак пришлось на Россию.

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