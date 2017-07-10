Министр инфраструктуры прогнозирует, что полеты Ryanair в Украину отменят

Министр инфраструктуры Владимир Омелян высказал свое мнение по поводу ситуации, которая сложилась вокруг конфликта лоукостера Ryanair с украинским Борисполем.

Владимир Омелян на своей странице в Facebook высловил предположение, что полеты лоукостера Ryanair в Украину под угрозой срыва. Министр считает, что уже сегодня, 10 июля, могут объявить, об отмене работы авиакомпании в нашей стране.

«Борисполь настолько уникальный аэропорт, что вместо того, чтобы сделать приход Ryanair в Украину своей победой, в том числе и экономической, находит объяснение, почему он для них – угроза, а не удача», — написал министр в Facebook. Он напомнил о том, что министерство инфраструктуры снизило аэропортовые тарифы и сборы для всех авиакомпаний, в том числе для Международных авиалиний Украины, которые и до того чувствовали себя неплохо. По мнению министра, Борисполь и так долгое время затягивал переговоры с лоукостером.

Владимир Омелян говорит, что его удивляет, насколько нежелательным является приход Ryanair в Украину, что ни Указ президента, ни интересы украинцев, которые благодаря дешевым ценам на билеты могли бы открывать для себя мир – не аргумент.

Отметим, что ранее генеральный директор Международного аэропорта Борисполь Павел Рябикин заявил, что как государственному предприятию, аэропорту контракт с Ryanair не выгоден. Также он упомянул о политическом давлении.

Тем временем, сегодня на сайте Ryanair стало невозможным забронировать билеты на рейсы ни с Киева, ни со Львова. Напомним, что лоукостер заявил о своем приходе в Украину весной этого года.