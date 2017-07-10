Кого в Украине первыми заберут на фронт в случае полномасштабной войны

10.07.17 18:44Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

Некоторые военные эксперты вновь активно заговорили о том, что в 2017 году Россия может вновь спровоцировать войну с Украиной.

В случае полномасштабной войны в Вооруженные силы Украины сперва начнут призывать военнослужащих запаса из оперативного резерва первой очереди.

В данный резерв попадают военнослужащие, которые были призваны в ряды украинской армии с первой по шестую очереди мобилизации, а также те, кто прошел срочную воинскую службу начиная с 2014 года.

«Это обязательная процедура: все, кто был призван по мобилизации и принимал участие в АТО, после увольнения автоматически включаются в оперативный резерв первой очереди», — пояснил командир одной из частей.

По его словам, в оперативный резерв второй очереди входят все остальные военнообязанные, в том числе те, кто проходил срочную службу до 2014 года или службу по контракту.

Ранее бывший министр обороны Александр Кузьмук заявлял, что российское войско существенно усилилось и продолжает создавать новые армии, поэтому полномасштабное вторжение не исключено. В то же время он уверен, что оккупанты «могут нас побить, но победить – никогда».

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