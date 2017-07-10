СНБО отложил законопроект по Донбассу
|10.07.17 19:02
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Потребовались дополнительные консультации в связи с серьезностью рассматриваемого документа.
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на сегодняшнем заседании не рассматривал проекта закона о деоккупации Донбасса.
Об этом после заседания СНБО в кулуарах Администрации президента сообщил нардеп от фракции Народный фронт Сергей Пашинский, передает Украинская правда.
"Рассмотрение проекта закона отложено. Необходимы дополнительные консультации в связи с серьезностью законопроекта", – сказал он.
В свою очередь секретарь СНБО Александр Турчинов заявляет, что законопроект о деоккупации Донбасса будет принят после консультаций со странами Евросоюза и США.
"Закон был разработан СНБО вместе с экспертами, приобщали депутатов, закон готов, но есть поручение президента о проведении консультаций с нашими стратегическими партнерами", – сказал Турчинов после заседания СНБО.
По его прогнозу, законопроект вынесут в парламент уже в сентябре.