СНБО отложил законопроект по Донбассу

Потребовались дополнительные консультации в связи с серьезностью рассматриваемого документа.

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на сегодняшнем заседании не рассматривал проекта закона о деоккупации Донбасса.

Об этом после заседания СНБО в кулуарах Администрации президента сообщил нардеп от фракции Народный фронт Сергей Пашинский, передает Украинская правда.

"Рассмотрение проекта закона отложено. Необходимы дополнительные консультации в связи с серьезностью законопроекта", – сказал он.

В свою очередь секретарь СНБО Александр Турчинов заявляет, что законопроект о деоккупации Донбасса будет принят после консультаций со странами Евросоюза и США.

"Закон был разработан СНБО вместе с экспертами, приобщали депутатов, закон готов, но есть поручение президента о проведении консультаций с нашими стратегическими партнерами", – сказал Турчинов после заседания СНБО.

По его прогнозу, законопроект вынесут в парламент уже в сентябре.