Президент пообещал выделить из бюджета 1,6 млрд грн на вооружение армии
|10.07.17 19:33
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Президент пообещал выделить деньги из государственного бюджета на оружие и технику для украинских военных.
Об этом сообщает издание dsnews.ua.
Президент Украины Петр Порошенко пообещал выделить из государственного бюджета 1,6 миллиарда гривен на новейшее вооружение и военную технику для украинских военнослужащих.
Об этом глава государства заявил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.
«Планируется выделить на эти цели 1 млрд 600 млн грн. В том числе будет налажено производство новой бронетехники, включая танки «Оплот», — заявил Порошенко.
Он добавил, что за эти деньги также будет налажено производство новейших ракет комплекса «Ольха» и других позиций, которые позволят значительно улучшить и усилить обороновозможности Украины.
Отметим, что ранее стало известно о намерения Петра Порошенко выделить 1,4 млрд грн на строительство предприятия по производству боеприпасов. Это производство должно стать заменой утраченного Луганского патронного завода.