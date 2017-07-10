Президент пообещал выделить из бюджета 1,6 млрд грн на вооружение армии

Президент пообещал выделить деньги из государственного бюджета на оружие и технику для украинских военных.

Об этом сообщает издание dsnews.ua.

Президент Украины Петр Порошенко пообещал выделить из государственного бюджета 1,6 миллиарда гривен на новейшее вооружение и военную технику для украинских военнослужащих.

Об этом глава государства заявил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Планируется выделить на эти цели 1 млрд 600 млн грн. В том числе будет налажено производство новой бронетехники, включая танки «Оплот», — заявил Порошенко.

Он добавил, что за эти деньги также будет налажено производство новейших ракет комплекса «Ольха» и других позиций, которые позволят значительно улучшить и усилить обороновозможности Украины.

Отметим, что ранее стало известно о намерения Петра Порошенко выделить 1,4 млрд грн на строительство предприятия по производству боеприпасов. Это производство должно стать заменой утраченного Луганского патронного завода.