Украина хочет расширить санкции против РФ

10.07.17 20:51Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Решение было принято из-за расширения санкций США и Евросоюзом.

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил подготовить новые персональные и экономические санкции против России. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов по результатам заседания в понедельник, 10 июля.

"Мы поручили Кабмину, СБУ и Нацбанку подать в ближайшее время предложения на заседание СНБО по расширению санкционного списка", – сказал он.

По словам Турчинова, такое решение было принято из-за расширения санкций США и Евросоюзом.

"Мы не можем не учитывать эти инициативы наших стратегических партнеров… Как только инициаторы введения санкций внесут соответствующие предложения, СНБО их утвердит", – добавил Турчинов.

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