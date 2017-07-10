Украина хочет расширить санкции против РФ

Решение было принято из-за расширения санкций США и Евросоюзом.

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил подготовить новые персональные и экономические санкции против России. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов по результатам заседания в понедельник, 10 июля.

"Мы поручили Кабмину, СБУ и Нацбанку подать в ближайшее время предложения на заседание СНБО по расширению санкционного списка", – сказал он.

По словам Турчинова, такое решение было принято из-за расширения санкций США и Евросоюзом.

"Мы не можем не учитывать эти инициативы наших стратегических партнеров… Как только инициаторы введения санкций внесут соответствующие предложения, СНБО их утвердит", – добавил Турчинов.