Мэр Кличко за деньги проведет тренировку с любым желающим

Глава Киевской горгосадминистрации Виталий Кличко за деньги проведет тренировку с любым желающим.

Личная тренировка с мэром Киева Виталием Кличко пополнила список лотов благотворительного аукциона ProZorro.

Продажи, на которой уже выставлялись завтраки или поход в театр заместителями глав МЭРТ, МВД и Минэнергоугля.

Как говорится в сообщении ProZorro: продажи в понедельник, за право провести тренировку с В.Кличко можно будет побороться 25 июля, стартовая цена – 1 тыс. грн.

Согласно публикации, на вырученные средства будут закуплены аппараты искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии. Участники могут подать заявку до 24 июля включительно.

На предыдущих благотворительных аукционах со стартовой ценой в 100 грн завтрак с 1-м замглавы МЭРТ Максимом Нефедовым приобрели за 6,667 тыс. грн, а поход в театр с заместителем министра энергетики и угольной промышленности Наталией Бойко – за 9 тыс. грн.

Цена продажи завтрака с заместителем министра внутренних дел Анастасией Деевой достигла 11 млн грн, однако позже победитель торгов отказался от оплаты, и лот перешел к следующему участнику, предложившему 10,01 тыс. грн.

Продажи планируют в рамках аукциона «Месяц доброты» собрать около 1 млн грн на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких для детских операционных и реанимационных отделений Института нейрохирургии.

В частности, на 11 июля запланирован аукцион за право поужинать с министром юстиции Павлом Петренко, а 20 июля торги пройдут за дегустацию вина с государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины Светланой Панаиотиди. Стартовая цена лотов 100 грн.