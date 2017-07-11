В Раде заблокировали трибуну (видео)

11.07.17 14:44Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

Депутаты от Радикальной партии с криками “Ганьба“ заблокировали парламентскую трибуну. Генпрокурор Юрий Луценко не может приехать в Верховную Раду раньше 16:00, о чем сообщил в телефонограмме, которую нардепам зачитал спикер Парубий.

“Я вам расскажу, почему нет Луценко. Пять представлений от генерального прокурора на народных депутатов. По каждому из них это минимум полтора часа. Если в 16 часов начинается рассмотрение представлений, к 18 мы можем пройти только одно. Все другие представления, которые должны быть рассмотрены в семидневный срок, не рассматриваются, и затем это основание для отмены решений Верховной Рады в Высшем админсуде“, - заявил Ляшко.

Между тем, Рада решила продолжить свою работу 11 июля, пока не рассмотрят пять представлений Генпрокуратуры о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

Такое предложение спикера поддержали 233 народных депутата при минимально необходимых 226.

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