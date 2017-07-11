Прокуратура намерена объявить подозрение Кернесу, - Луценко

Кернесу объявят подозрение после завершение следственных действий

Прокуратура намерена объявить подозрение городскому голове Харькова Геннадию Кернесу. Об этом в Верховной Раде Украины заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает РБК-Украина.

"Подозрение Кернесу будет вручено после того, как завершатся следственные действия. А Добкину (нардепу от "Оппозиционного блока", - ред.) вручим и сегодня, если вы его лишите неприкосновенности", - заявил Луценко.

В Полтаве продолжается суд над Кернесом по делу о похищении и угрозах убийством сторонников Евромайдана в Харькове в 2013-2014 годах. Вместе с ним по делу проходят двое его охранников.

Кроме того, прокуратура расследует дело о присвоении земельных участков в Харькове. Обыски по этому делу проходили в сентябре 2016 года у Кернеса и Добкина. Ущерб от махинаций оценивается в более 4 млрд гривен. При этом генпрокурор Луценко обещал вернуть землю в собственность Харькова.