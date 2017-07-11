Главой «ПриватБанка» может стать иностранец

11.07.17 18:45Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

В «ПриватБанке» подтвердили получение рекомендации назначить на пост главы правления иностранца.

В конкурсе на должность главы правления государственного «ПриватБанка» будет принимать участие немецкий банкир Райнер Мюллер-Ханке.

Как сообщает PaySpace Magazine, вопрос об увольнении действующего главы правления «ПриватБанка» Александра Шлапака, который в конце июня подал в отставку, набсовет учреждения планирует рассмотреть уже 20 июля.

Подбором кандидатов на пост нового главы «ПриватБанк» займется рекрутинговое агентство. Срок отбора кандидатур составит две недели. Таким образом новый глава финучреждения может быть назначен правлением Привата по представлению рекрутингового агентства уже в конце июля.»

Как стало известно, на должность главы правления ПриватБанка претендует немецкий банкир Райнер Мюллер-Ханке, кандидатуру которого предлагает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Учитывая, что украинские банкиры не проявляют активности в стремлении возглавить финучреждение, новым главой банка может стать именно немецкий банкир.

В настоящее время Райнер Мюллер является членом советов FinComBank (Молдова) и азербайджанского AccessBank. Имеет степень магистра по экономике Свободного Университета Берлина (Freie Universität Berlin), учился на экономиста в университетах Гейдельберга и Мадрида. В совершенстве владеет немецким, английским, русским и испанским языками, хорошо знает итальянский. В Украине он уже работал генеральным директором Swedbank в 2009-2013 годах.

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