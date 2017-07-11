Суд отказал Шокину в восстановлении в должности Высшая судебная инстанция отказала экс-генпрокурору Виктору Шокину в восстановлении в должности главы ГПУ. Об этом заявил действующий генпрокурор Украины Юрий Луценко, выступая в парламенте. "Сегодня высшая судебная инстанция отказала в увольнении Луценко и восстановлении в должности Шокина", – сказал глава ГПУ. 20 апреля Высший административный суд Украины оставил иск экс-генпрокурора Виктора Шокина о его восстановлении в должности без рассмотрения по сути. В ГПУ заявили, что Шокин подал иск исходя из личных интересов. Ранее, 29 марта 2016 года Верховная Рада дала согласие на увольнение президентом Украины Петром Порошенко генпрокурора Виктора Шокина. 3 апреля президент подписал указ об увольнении его с должности. В мае того же года генпрокурором Украины был назначен Юрий Луценко. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама