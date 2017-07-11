28.06.17 08:002360
Суд отказал Шокину в восстановлении в должности
|11.07.17 19:15
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Высшая судебная инстанция отказала экс-генпрокурору Виктору Шокину в восстановлении в должности главы ГПУ. Об этом заявил действующий генпрокурор Украины Юрий Луценко, выступая в парламенте.
Высшая судебная инстанция отказала экс-генпрокурору Виктору Шокину в восстановлении в должности главы ГПУ. Об этом заявил действующий генпрокурор Украины Юрий Луценко, выступая в парламенте.
"Сегодня высшая судебная инстанция отказала в увольнении Луценко и восстановлении в должности Шокина", – сказал глава ГПУ.
20 апреля Высший административный суд Украины оставил иск экс-генпрокурора Виктора Шокина о его восстановлении в должности без рассмотрения по сути.
В ГПУ заявили, что Шокин подал иск исходя из личных интересов.
Ранее, 29 марта 2016 года Верховная Рада дала согласие на увольнение президентом Украины Петром Порошенко генпрокурора Виктора Шокина. 3 апреля президент подписал указ об увольнении его с должности. В мае того же года генпрокурором Украины был назначен Юрий Луценко.