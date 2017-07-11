Польские власти раскритиковали криптовалюту

Польские власти выступили с резкой критикой биткоина и других криптовалют, называя их незаконными.

В Польше, представители власти, регулирующих органов и банков обнародовали публичное заявление касательно криптовалюты. В своем обращении власти резко раскритиковали использование криптовалюты и предупредили поляков о рисках, связанных с виртуальными деньгами.

Как сообщает издание, основной месседж заявления властей состоит в том, что криптовалюта не является государственной. Более того, они называют биткоин и другие криптовалюты незаконными, поскольку с них нельзя взыскать уплату налогов. Власти призвали юридические лица быть осторожными в использовании «виртуальных валют».

«Польский национальный банк и Комиссия по финансовому надзору выступает с осуждением биткоина и другие цифровые валюты. Они не являются законным платежным средством или валютой, не могут использоваться для погашения налоговых обязательств», – говорится в сообщении властей.

Отметим, что виртуальные валюты на данный момент не нарушают законодательства Европейского союза и национального законодательства Польши.