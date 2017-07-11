28.06.17 08:002360
Польские власти раскритиковали криптовалюту
|11.07.17 19:30
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Польские власти выступили с резкой критикой биткоина и других криптовалют, называя их незаконными.
Польские власти выступили с резкой критикой биткоина и других криптовалют, называя их незаконными.
В Польше, представители власти, регулирующих органов и банков обнародовали публичное заявление касательно криптовалюты. В своем обращении власти резко раскритиковали использование криптовалюты и предупредили поляков о рисках, связанных с виртуальными деньгами.
Как сообщает издание, основной месседж заявления властей состоит в том, что криптовалюта не является государственной. Более того, они называют биткоин и другие криптовалюты незаконными, поскольку с них нельзя взыскать уплату налогов. Власти призвали юридические лица быть осторожными в использовании «виртуальных валют».
«Польский национальный банк и Комиссия по финансовому надзору выступает с осуждением биткоина и другие цифровые валюты. Они не являются законным платежным средством или валютой, не могут использоваться для погашения налоговых обязательств», – говорится в сообщении властей.
Отметим, что виртуальные валюты на данный момент не нарушают законодательства Европейского союза и национального законодательства Польши.