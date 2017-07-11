«Газпром» назвали одним из главных источников парниковых газов

11.07.17 20:12Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

Больше половины мирового объема парниковых газов, выброшенных в атмосферу за 28 лет, пришлось на 25 крупных компаний. При этом крупнейшими производителям оказались Saudi Aramco и «Газпром».

В частности, по данным ученых, 25 крупных мировых компаний за последние 28 лет выбросили в атмосферу более половины объема парниковых газов из общих примерно 833 млрд тонн углекислого газа, метана и других газов. Ученые отмечают, что наибольший вклад в загрязнение атмосферы парниковыми газами внесли угольные компании из Китая — 14,3% от общих выбросов мировой промышленности. А в числе отдельных компаний главными источниками выбросов назвали саудовскую Saudi Aramco (4,5%) и российский «Газпром» (3,9%).

Кроме того, в перечень крупных источников парниковых газов вошли российские ЛУКОЙЛ, «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и угольная отрасль России в целом.

В отчете CDP подчеркивается, что если тенденция в сфере добычи ископаемого топлива сохранится на протяжении следующих 28 лет, то к концу века средняя по миру температура может увеличиться на четыре градуса, что повлечет за собой вымирание ряда видов животных и растений и создаст риск глобальной нехватки продовольствия.

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