Грандиозное событие: пропаганда «ДНР» в очередной раз выставила себя на смех

12.07.17 09:17Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

Пропагандистские СМИ так называемой "ДНР" снова достигли дна абсурда, написав о более чем заурядном событии с небывалым пафосом.

Известный украинский журналист Денис Казанский посмеялся на расширенной новостью одного из сепаратистских интернет-ресурсов. В ней пропаганда «ДНР» чуть ли не в торжественной манере рассказывает, как в песочницу в Дебальцево завезли новый песок. Об этом Казанский пишет на своей странице в Facеbook.

«В Дебальцево произошло событие республиканского масштаба. В две песочницы досыпали песок. И конечно же, местная пресса не смогла обойти вниманием это грандиозное свершение. Текст вышел весьма крутым. Я преклоняюсь перед мастерством автора. Выжать из ситуации целых три абзаца под силу не каждому. А тут еще такой стиль. Жаль, Довлатов не дожил», — иронизирует журналист.

В своей публикации Денис Казанский также опубликовал скриншот этой «важнейшей» новости.

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Интернет-пользователи активно комментируют реалии жизни «ДНР».

«Почему ребенок на фото не веселится? Избалованным дебальцевским детям трудно угодить», — пишет одна из пользовательниц сети.

«Две весомые причины переехать в «ДНР», «Нам же тоже песка во двор привезли, а я ни словечка… Как непрофессионально», «Ждем публикацию: в лнр поменяли батарейку в часах, в днр помыли окно», — пишут другие интернет-пользователи.

«Можно бэками еще добавить, про отремонтированную остановку в Шахтерске. Все только начинается!! В следующем году песок досыпят в три песочницы и сделают один грибочек!», — резюмирует один из комментаторов.

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