Правоохранители проводят обыски в "Укрэнерго"

В помещении госпредприятия Национальная энергокомпания (НЭК) "Укрэнерго" правоохранители проводят обыск. Об этом сообщил директор по коммуникациям и международному сотрудничеству компании Михаил Бно-Айриян в Facebook

"Ну что, у нас обыски! Похоже, волна борьбы с теми, кто пытается изменить страну и реформировать застывшие госпредприятия, дошла и до нас", - заявил директор по коммуникациям.

По его словам, в данный момент из-за обысков людей не пускают на рабочие места. Он поообещал также сообщить подробности позже. "Стратегическое госпредприятие парализовано "всевидящим оком" Генпрокуратуры", - резюмировал Бно-Айриян.