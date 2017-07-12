АП: Реинтеграцию Донбасса согласуют с США

12.07.17 13:43Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Проект закона "Об особенностях государственной политики по поводу восстановления территориальной целостности и суверенитета" Администрация Президента (АП) обсуждает с ключевыми иностранными партнерами. Об этом заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

Как отметил Елисеев в интервью Радио Свобода, ключевая миссия законопроекта – показать стратегию и политику президента на возобновление суверенитета и реинтеграцию оккупированных территорий Востока Украины политико-дипломатическим способом. В основу данного процесса будет положено выполнение Минских соглашений.

"Сейчас мы по поручению СНБО работаем в контакте с нашими ключевыми партерами, прежде всего – США, Германией, Францией, чтобы с ними скоординировать этот проект. Мы уже получили первую обнадеживающую реакцию со стороны партнеров", – указал Елисеев.

Замглавы АП подчеркнул, что речь в законопроекте идет о временно оккупированных территориях.

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