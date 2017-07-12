28.06.17 16:592510
За три года в Украине открылось 60 новых заводов, - Порошенко
|12.07.17 14:19
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За три года в Украине открылось более 60 новых заводов. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Сумах на открытии завода итальянской компании Guala pack group.
За три года в Украине открылось более 60 новых заводов. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Сумах на открытии завода итальянской компании Guala pack group.
Кроме того, Порошенко сообщил, что в прошлом году количество иностранный инвестиций в Украину превысило 4 млрд долларов.
"Сегодня мы имеем рост прямых иностранных инвестиций в полмиллиарда долларов, общее количество превысило 4 млрд в прошлом году", - сказал он.
Как известно, сегодня Итальянская компания Guala pack group открывает завод в Сумах. По словам президента Украины, итальянские партнеры-инвесторы Украины сообщили о полной поддержке со стороны украинской власти.