РФ упростила получение гражданства для украинцев

Госдума России приняла поправки, которые упрощают процесс получения гражданства и вида на жительство для украинцев, передает РИА Новости.

Теперь от жителей Украины требуют только подписать заявление об отказе от украинского гражданства. Ранее нужно было получит справку в уполномоченных органах Украины.

Новые поправки вносятся в законопроект об отмене решений о приобретении российского гражданства лицами, которые получили его по подложным документам или с целью совершения преступления экстремистского или террористического характера.

По данным министерства иностранных дел России, около 600 тысяч украинцев ждут решения о предоставлении им российского гражданства.