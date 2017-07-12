28.06.17 16:592510
РФ упростила получение гражданства для украинцев
|12.07.17 15:45
|35
|0
Госдума России приняла поправки, которые упрощают процесс получения гражданства и вида на жительство для украинцев, передает РИА Новости.
Госдума России приняла поправки, которые упрощают процесс получения гражданства и вида на жительство для украинцев, передает РИА Новости.
Теперь от жителей Украины требуют только подписать заявление об отказе от украинского гражданства. Ранее нужно было получит справку в уполномоченных органах Украины.
Новые поправки вносятся в законопроект об отмене решений о приобретении российского гражданства лицами, которые получили его по подложным документам или с целью совершения преступления экстремистского или террористического характера.
По данным министерства иностранных дел России, около 600 тысяч украинцев ждут решения о предоставлении им российского гражданства.