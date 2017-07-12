Три страны ЕС против упоминания европейской перспективы Украины в заявлении саммита, - DW

12.07.17 16:00Сколько просмотров этой статьи34Сколько комментариев этой статьи0

Киев настаивает на признании европейских устремлений Украины в итоговом документе

Несколько стран Европейского Союза (ЕС) выступают категорически против упоминания европейской перспективы Украины в итоговом заявлении саммита Украина-ЕС. Об этом сообщает DW, ссылаясь на свои источники в Еврокомисии.

"В общем заявлении саммита Украина-ЕС Киев намерен зафиксировать пункт о европейской перспективе. Некоторые страны ЕС, однако, - категорически против", - говорится в сообщении.

Согласно информации издания, Киев настаивает, чтобы в текст совместного заявления включили пункт о признании со стороны ЕС европейских стремлений Украины. Отмечается, что против такой формулировки категорически выступают Нидерланды, их опосредованно поддерживают Германия и Франция. В целом, проект текста заявления нынешнего саммита охватывает все основные направления сотрудничества Украины с ЕС и не вызывает возражений ни у одной из сторон. Кроме одного предложения в преамбуле документа про признание ЕС европейских устремлений Украины и приветствование ее европейского выбора. Так, украинская сторона настаивает, чтобы это предложение было включено в текст именно в таком виде. Иначе, по информации источника, Киев откажется от принятия совместного заявления.

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