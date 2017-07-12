Меркель предрекла смерть немецкого автопрома

12.07.17 17:40Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Немецкие машины не сильно превосходят продукцию из Поднебесной.

В интервью журналистам Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что уже в ближайшей перспективе у немецкого автопрома могут появиться большие проблемы.

Основным источником таких сложностей госпожа Меркель видит китайскую автомобильную промышленность, которая по ее словам очень быстро обучается и уже выпускает автомобили достойного качества, для повседневного использования.

По мнению канцлера, несмотря на то, что немецкие машины качественнее собраны и более привлекательны свиду, в соотношении цена/качество они не сильно превосходят продукцию из Поднебесной. Всего лишь вопрос времени, когда в последнем показателе китайцы начнут обходить немецкий автопром.

Чтобы избежать проблемы Ангела Меркель настоятельно советует автопроизводителям собраться вместе и провести «мозговой штурм».

Основной причиной китайской экспансии на авторынке канцлер Германии считает то, что компании из поднебесной активно скупают стартапы, специализируещиеся на разработке высокотехнологичных решений, и применяют их наработки в своей продукции. Ну и разумеется, немаловажным фактором в завоевании рынка является низкая стоимость труда в Китае.

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Среда, 12.07.2017

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