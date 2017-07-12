СМИ: Киев объявит Донбасс оккупированным Россией

12.07.17 19:20Сколько просмотров этой статьи36Сколько комментариев этой статьи0

Оккупированной признается территория, в границах которой оккупационная администрация РФ установила и реализует свою власть.

Законопроект о реинтеграции Донбасса, разработанный Советом национальной безопасности и обороны, признает отдельные районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными Российской Федерацией.

Об этом говорится в документе, копией которого располагает РБК-Украина. В частности, об этом гласит ст. 1 проекта закона "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины".

Так, согласно п. 1 ст. 1, в Донецкой и Луганской областях временно оккупированной признается сухопутная территория, в границах которой формирования вооруженных сил РФ и незаконные формирования, созданные при участии РФ и управляемые ею, а также оккупационная администрация РФ установили и реализуют свою власть.

Согласно остальным пунктам ст. 1, временно оккупированными признаются внутренние и внешние морские воды и воздушное пространство над соответствующими территориями.

Ст. 2 документа декларирует незаконность любых органов и должностных лиц, не предусмотренных Конституцией и законами Украины, и созданных, назначенных или избранных незаконным способом. Любой их акт, решение или документ признаются недействительными.

В ст. 3 и 4 законопроекта говорится о государственной политике в отношении временно оккупированных территорий. В частности, ее целью указано восстановление государственного суверенитета Украины на этих территориях, их освобождение и восстановление в их пределах конституционного строя, а также защита прав и свобод граждан Украины, пострадавших от российской агрессии.

Ст. 5 и 6 документа описывают метода обеспечения государственного суверенитета Украины и защиты прав и свобод граждан. В то же время ст. 7 декларирует, что при осуществлении политико-дипломатических мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины обеспечивается приоритетность выполнения положений Минского протокола от 5 сентября 2014 года, а также Минского меморандума от 19 сентября того же года и "комплекса мероприятий" от 12 февраля 2015 года.

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Среда, 12.07.2017

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