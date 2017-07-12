Минфин докапитализировал Приватбанк на 22,5 млрд Министерство финансов Украины внесло в капитал национализированного ПриватБанка облигации внутреннего государственного займа на 22,5 млрд гривен. Об этом сообщили в Минфине, передает Интерфакс-Украина. Министерство финансов Украины внесло в капитал национализированного ПриватБанка облигации внутреннего государственного займа на 22,5 млрд гривен. Об этом сообщили в Минфине, передает Интерфакс-Украина. Отмечается, что решение о перечислении средств было принято 11 июля. 18 декабря 2016 года правительство Украины национализировало ПриватБанк. Минфин приобрел 100% акций крупнейшего в стране банка за одну гривну. Позже ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня стало известно, что Кабинет министров решил докапиталилизировать ПриватБанк еще на 38,5 млрд грн. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама