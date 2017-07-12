Минфин докапитализировал Приватбанк на 22,5 млрд
|12.07.17 20:20
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Министерство финансов Украины внесло в капитал национализированного ПриватБанка облигации внутреннего государственного займа на 22,5 млрд гривен. Об этом сообщили в Минфине, передает Интерфакс-Украина.
Министерство финансов Украины внесло в капитал национализированного ПриватБанка облигации внутреннего государственного займа на 22,5 млрд гривен. Об этом сообщили в Минфине, передает Интерфакс-Украина.
Отмечается, что решение о перечислении средств было принято 11 июля.
18 декабря 2016 года правительство Украины национализировало ПриватБанк. Минфин приобрел 100% акций крупнейшего в стране банка за одну гривну.
Позже ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд гривен.
В конце июня стало известно, что Кабинет министров решил докапиталилизировать ПриватБанк еще на 38,5 млрд грн. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк.