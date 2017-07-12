Депутаты хотят защитить бизнес от трудовых инспекторов

12.07.17 21:00Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Нардепы лишают органы местного самоуправления полномочий по осуществлению мероприятий государственного надзора за соблюдением законодательства о труде и занятости населения.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения чрезмерного давления на субъектов хозяйствования мероприятий государственного надзора за соблюдением законодательства о труде и занятости населения.

За принятие соответствующего законопроекта №6489 проголосовали 236 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, документ конкретизирует объемы полномочий органов государственного контроля, разграничивает государственный, внутренний и общественный контроль за соблюдением законодательства о труде и занятости населения, внедряет стимулирующие меры к устранению нарушений, совершенных субъектом хозяйствования впервые.

Кроме того, законопроект лишает органы местного самоуправления полномочий по осуществлению мероприятий государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства о труде и занятости населения и предоставляет им исключительно полномочия по инициированию проведения проверок в указанных сферах соответствующими государственными органами.

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Среда, 12.07.2017

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