Порошенко обсудил с лидерами ЕС создание "плана Маршалла" для Украины

13.07.17 13:40Сколько просмотров этой статьи71Сколько комментариев этой статьи0

Участники саммита Украина-ЕС инициировали проведение конференции в начале 2018 года

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с лидерами Европейского союза создание "плана Маршалла" для поддержки Украины. Об этом он сообщил во время пресс-конференции с президентом Европейского союза Дональдом Туском и главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

"Сегодня мы обсудили создание Плана Маршала для поддержки Украины. Инициируем проведение конференции в начале 2018", - сказал Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что Украина намерена присоединиться к таможенному союзу с Евросоюзом.

"Brexit не должен быть препятствием для расширения ЕС. Украина намерена в перспективе присоединиться к таможенному союзу с ЕС", - сказал он.

Также ранее Порошенко в ходе выступления в рамках саммита Украина-ЕС назвал утверждение Украины как успешного европейского государства главной стратегической задачей страны. По его словам, евроинтеграция является основной директивой для Украины.

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