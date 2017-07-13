«Расстрелял три ноутбука»: Захарченко снова выставили на посмешище

Со словами прокремлевских пропагандистов о главаре так называемой "ДНР" Александре Захарченко выходит как в тех голливудских фильмах: все, что о нем говорится, можно использовать против него.

На этот раз интернет-пользователей рассмешили слова известного идеолога фейковых «республик» Захара Прилепина. Он рассказал одному из российских изданий о том, что Александр Захарченко очень болезненно реагирует на критику.

«Изначально Александр Владимирович остро реагировал на какие-то слова, он как-то честно признался, что расстрелял из пистолета три ноутбука, когда читал чью-то писанину, вопиюще не соответствующую действительности. А потом cтал просто выдергивать шнур из розетки, потому что работать с этим нельзя», — говорит Прилепин. Слова Прилепина о нервном Захарченко и расстреле ноутбуков вызвали большой резонанс. Например, эту новость даже обсудили на радио «Эхо Москвы». Там над главарем боевиков «ДНР» посмеялся известный российский журналист Александр Невзоров.

«Обратите внимание, кому они вынуждены, бедные кремлевцы, доверять такие суперответственные посты, как, например, управление тем же самым Донбассом, да? Вот у нас есть красавец Захарченко. То он блеснет тем, что он рассказывает, что 10 минут прыгал на своей собственной кровати, пока ее не сломал… То он вступает в связь с инопланетянами, то он собирается брать Лондон», — заявил Невзоров, вспоминая некоторые прошлые ляпы Захарченко.

По словам Невзорова, если Захарченко и расстрелял три ноутбука, то только потому, что обнаружил там что-то нелицеприятное для него самого. Журналист с иронией предположил, что после этого инцидента лидер «ДНР» дал распоряжение без суда и следствия расстреливать все ноутбуки на территории «ДНР», в которых будут содержаться нелестные сведения.