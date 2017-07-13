Транзит через ГТС Украины обвалился на четверть

В последний раз показатель транзита газа ниже 200 млн кубов в сутки был в сентябре 2016 года.

Транзит российского природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины с начала второй декады июля упал на 24,7%. Об этом свидетельствуют оперативные данные Укртрансгаза.

Так, если на протяжении 1-10 июля среднесуточное значение транзита через ГТС Украины составило 256,7 млн куб. м, то 11 июля зафиксировано падение до 193,4 млн куб. м. При этом по сравнению с 5-7 июля, когда транзит составлял максимальные с зимы показатели 270,7-270,9 млн куб. м в сутки, 11 июля произошло снижение на 28,6%.

В последний раз показатель транзита газа через территорию Украины ниже 200 млн куб. м в сутки был отмечен в сентябре 2016 года.

По расчетам Интерфакс-Украина, падение транзита зафиксировано на газоизмерительной станции (ГИС) Ужгород (словацкий коридор). Так, если среднесуточное значение за первую декаду июля по этому направлению составило 160,6 млн куб. м, то 11 июля – уже 89,8 млн куб. м (падение на 44,1%).

По данным главы компании East European Gas Analysis Михаила Корчемкина, снижение транзита через Украину связано с запланированным на 11-16 июля словацким оператором Eustream проведением техобслуживания газопроводов, проходящих через ГИС Велке Капушаны.

"В этот период транзитные мощности снизятся на 107,5 млн куб. м в сутки", – написал он в своем блоге в Livejournal.

В свою очередь, советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский в комментарии отметил, что параллельно со снижением заявки на транзит газа через ГТС Украины возросла загрузка белорусского участка газопровода Ямал – Европа.

"Пока работаем в режиме прошлого года, то есть сниженной заявки, которую мы продолжаем выполнять", – отметил он