Транзит через ГТС Украины обвалился на четверть

13.07.17 17:11Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

В последний раз показатель транзита газа ниже 200 млн кубов в сутки был в сентябре 2016 года.

Транзит российского природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины с начала второй декады июля упал на 24,7%. Об этом свидетельствуют оперативные данные Укртрансгаза.

Так, если на протяжении 1-10 июля среднесуточное значение транзита через ГТС Украины составило 256,7 млн куб. м, то 11 июля зафиксировано падение до 193,4 млн куб. м. При этом по сравнению с 5-7 июля, когда транзит составлял максимальные с зимы показатели 270,7-270,9 млн куб. м в сутки, 11 июля произошло снижение на 28,6%.

В последний раз показатель транзита газа через территорию Украины ниже 200 млн куб. м в сутки был отмечен в сентябре 2016 года.

По расчетам Интерфакс-Украина, падение транзита зафиксировано на газоизмерительной станции (ГИС) Ужгород (словацкий коридор). Так, если среднесуточное значение за первую декаду июля по этому направлению составило 160,6 млн куб. м, то 11 июля – уже 89,8 млн куб. м (падение на 44,1%).

По данным главы компании East European Gas Analysis Михаила Корчемкина, снижение транзита через Украину связано с запланированным на 11-16 июля словацким оператором Eustream проведением техобслуживания газопроводов, проходящих через ГИС Велке Капушаны.

"В этот период транзитные мощности снизятся на 107,5 млн куб. м в сутки", – написал он в своем блоге в Livejournal.

В свою очередь, советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский в комментарии отметил, что параллельно со снижением заявки на транзит газа через ГТС Украины возросла загрузка белорусского участка газопровода Ямал – Европа.

"Пока работаем в режиме прошлого года, то есть сниженной заявки, которую мы продолжаем выполнять", – отметил он

Похожие новости

25.05.17 09:25Украинцев заставят платить за отопление летом: названы суммы

11.04.17 08:37Более 200 газовых АЗС закрыли в Киеве

28.03.17 16:31На украинцев повесили еще один ежемесячный платеж

28.03.17 08:00В Украине газодобывающие компании заставят платить новый тариф

30.08.13 12:19Москва предложила Киеву "унизительные" условия пересмотра газовых соглашений - Янукович

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 15.07.2017

Четверг, 13.07.2017

Закругление верхнее-левое

17:34Чего ожидать от пенсионной реформы, - рассказали на пресс-конференции в Одессе киевские эксперты

17:11Транзит через ГТС Украины обвалился на четверть

16:45Обучение педагогов Николаева эмпатийному общению с учениками

16:30Сессия: конфликт интересов или споры в вопросе налогов и сборов

16:15В Украине новый закон обяжет школы отчитываться о трате родительских денег

16:00Стало известно, что больше всего подорожало с начала года

15:45У кого в Украине самые высокие пенсии и как после реформы изменится ситуация

15:30Канадец признался в Сети в убийстве и был арестован

15:15СБУ обвинила Глорию Джинс в уплате налогов ЛНР

15:00Признание России страной-агрессором остановило работу сессии на час

14:45Скандальная украинская певица станет ведущей шоу на российском телевидении

14:30Туск призвал Россию освободить украинцев

14:15Виновника смертельного ДТП в центре Николаева отправили в СИЗО

14:00«Расстрелял три ноутбука»: Захарченко снова выставили на посмешище

13:40Порошенко обсудил с лидерами ЕС создание "плана Маршалла" для Украины

13:29Юнкер: Украина показала прогресс в реформах

13:15На сессии Николаевского горсовета снова поднялся вопрос "Мафии"

13:00Как магазины обуви обманывают покупателей (видео)

12:45Депутаты Николаевского горсовета трижды признают РФ агрессором

12:30ТОП-10 стран для иммиграции в 2017 году

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

29.06.17 18:452470

Главный патрульный Николаева объяснил, почему на улицах города полно фур

29.06.17 18:592490

В Николаеве коммунальщики выбросили старый рубероид прямо на цветы, посаженные пенсионеркой

29.06.17 19:142550

Львовский горсовет в дыму (видео)

29.06.17 19:292630

Жительница Николаева продавала украинок в секс-рабство в Европу

Самые читаемые

02.07.17 11:0013830

В Николаеве нацгвардейцы присягнули на верность Украине

02.07.17 20:227300

С 1 августа пособие по уходу за ребенком до трех лет не выплачивается

08.07.17 23:176980

Улыбается ли вам удача? Вы сможете это узнать, приняв участие в розыгрыше

03.07.17 18:155910

Военный парад в Минске 3 июля 2017 года. Видео

 Дата следующего розыгрыша: 15.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама