Порошенко доволен результатами саммита Украина-ЕС

Глава государства выразил надежду, что однажды такие мероприятия пройдут в Ялте и Донецке. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что доволен результатами саммита Украина-ЕС, который проходил сегодня, 13 июля, в Киеве.

Об этом глава государства сообщил в своем Твиттере.

"Я доволен результатами сегодняшнего саммита", – заявил Петр Порошенко.

По его словам, саммит "четко подтвердил готовность Украины двигаться в направлении все более глубокой интеграции в Европейский союз".

Порошенко отметиле, что Украине нужна дорожная карта дальнейшей евроинтеграции. Также он подчеркнул, что Украина в перспективе намерена полностью интегрироваться в ЕС.

Кроме того, президент Украины рассчитывает провести следующие саммиты Украина-ЕС в Ялте и в Донецке.

"Надеюсь, что когда-нибудь мы проведем следующие саммиты Украина-ЕС – позвольте мне выразить это предположение – в Донецке и в Ялте. Я бы все возможное для этого сделал", – сказал Порошенко во время выступления.