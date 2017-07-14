В отношениях Европы и Украины начался кризис – эксперт

Европа и США дали понять, что Украине пора начать играть по правилам, считает директор УИСГРА.

Прошедший в Киеве 12-13 июля 19-ый саммит Украина-ЕС продемонстрировал кризис в отношении Европы и Украины. Так считает директор Украинского института стратегий глобального развития и адаптации (УИСГРА) Виктор Левицкий, передаёт КорреспонденТ.net

Тот факт, что не только Голландия, но и флагманы европейской политики — Германия и Франция — усомнились в европейских устремлениях Украины, особенно на фоне вступающей 1 сентября в силу ассоциации, выглядит более чем красноречиво.

По мнению эксперта, отсутствие совместной декларации по итогам саммита о дальнейшем сотрудничестве свидетельствует о критическом восприятии в Европе сегодняшнего курса Украины. "Весьма красноречивым является то, что среди критиков оказались основные европейские партнеры нашей страны по Минскому процессу. Этот факт недвусмысленно указывает на неудовлетворенность Франции и Германии реализацией Минских договоренностей, которую европейцы демонстрируют России с помощью санкций, а нашей стране — тормозя ее финансовую поддержку и ставя под сомнение евроинтеграционные устремления", – отмечает Левицкий.

Также эксперт напомнил, что со стороны Европы, а с недавних пор и США, раздаются критические голоса, указывающие, что под видом противостояния в гибридной войне, украинская власть существенно ограничивает свободу слова и потворствует росту коррупции в стране. В частности, считает Левицкий, именно в таком ключе следует воспринимать разворачивающийся скандал вокруг вмешательства Украины в выборы США.

"Указанные тенденции свидетельствуют, что кредит доверия, выданный Украине три года назад, исчерпан, а вместе с ним и возможность списывать провалы во внешней и внутренней политике на форс-мажорные обстоятельства. Европа и США однозначно дают понять, что время слов и обещаний прошло, но пришло время реальных действий", – констатирует директор УИСГРА.

Отметим, президент Украины Петр Порошенко заявил, что доволен результатами саммита Украина-ЕС.