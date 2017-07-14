Работа не задалась: Киселева покинула сессию, Сенкевич предложил закрыть заседание

Сегодня в ходе второго пленарного заседания 22 сессии Николаевского горсовета работа снова не задалась. Так, после очередного непринятого проекта решения депутат от БПП Елена Киселева заявила, что покидает сессию.

" Сидеть жать кнопку «за» и получать нерезультативное голосование по гражданам, которые потом проклинают нас за то, что их документы возвращаются в разрешительный центр, потому что мы придумали, что два нерезультативных голосования возвращают их туда, я не собираюсь делать пакости жителям Николаева. Спасибо, до свидания, до следующей продуктивной работы."

После этого был поставлен на голосование еще один вопрос, но он также не прошел. После этого мэр Сенкевич напомнил, что остались нерасмотренными еще около 80 земельных, но есть вопросы коммунальной собственности: приватизация помещений общежитий, предоставление согласия на принятие в коммунальную собственность, о внесении изменений в положение территориального центра соцобслуживания, сообщает Свідок.info

"Предлагаю пойти по этим вопросам, по которым есть понимание — это не земля. Проголосовать эти вопросы, закрыть сессию, чтобы можно было опубликовать регуляторные акты, чтобы успеть это сделать. А все земельные вопросы рассмотреть в следующий четверг на 23 сессии."

Некоторые депутаты поддержали мэра, но Ростислав Филевский посчитал, что нужно продолжать работать, несмотря на результат, так как это будет показатель работы депутатов. - Нужно идти по регламенту, иначе мы дойдем до окончательного бардака, когда нас просто вынесут отсюда.

В итоге депутаты пошли по предложенному Сенкевичем плану и начали рассматривать вопросы о приватизации общежитий.+

Но и после этого работа не шла гладко. После очередного провального голосования заседание покинула и Светлана Таранова, но Федор Панченко уговорил ее вернуться.