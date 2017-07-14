И.о. начальника николаевского облздрава уволен: новый победитель конкурса проходит спецпроверку

И.о. начальника управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Юрий Дячук уволен – соответствующий приказ уже подписан председателем ОГА Алексеем Савченко.

Об этом сообщает издание «Преступности.Нет».

Издание ссылается на собственные источники в Николаевском облздраве, которые сообщили, что приказ был подписан на днях, сам же Дячук на данный момент находится в отпуск. Затем он будет рассчитан.

На сайте облздрава сейчас указано, что исполняет обязанности замначальника облздрава Людмила Левченко. В «Фейсбук» пресс-секретарь УОЗа Юрий Багрянцев написал, что был проведен конкурс на должность начальника управления, победителем которого стал Павел Георгиев.

«Появились вопросы об управлении охраны здоровья. Вопросов больше, чем ответов… Знаю точно -подавляющее большинство медиков понимают, что без помощи людей оставить нельзя. И николаевцы могут быть уверены — все, что зависит от нас — мы сделаем. Что касается управления… есть победитель конкурса на должность начальника. Павел Георгиев как претендент сейчас проходит процедуру спецпроверки», — отметил Багрянцев.