Киев планирует разместить еврооблигации на два миллиарда долларов

Поступление капитала по финансовому счету в 2018 году возрастет до $7,1 млрд.

Национальный банк Украины ожидает размещение правительством в 2018 году еврооблигаций на общую сумму $2 млрд. Об этом сообщается в инфляционном отчете НБУ за июль.

"С учетом размещения правительством облигаций внешнего государственного займа на общую сумму $2 млрд, поступление капитала по финансовому счету в 2018 году возрастет до $7,1 млрд", – говорится в документе.

Отмечается, что в 2019 году НБУ ожидает сокращение поступления капитала по финансовом счету до $4,1 млрд через пиковые выплаты по долговым обязательствам госсектора.