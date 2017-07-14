30.06.17 14:472630
Киев планирует разместить еврооблигации на два миллиарда долларов
|14.07.17 13:26
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Поступление капитала по финансовому счету в 2018 году возрастет до $7,1 млрд.
Поступление капитала по финансовому счету в 2018 году возрастет до $7,1 млрд.
Национальный банк Украины ожидает размещение правительством в 2018 году еврооблигаций на общую сумму $2 млрд. Об этом сообщается в инфляционном отчете НБУ за июль.
"С учетом размещения правительством облигаций внешнего государственного займа на общую сумму $2 млрд, поступление капитала по финансовому счету в 2018 году возрастет до $7,1 млрд", – говорится в документе.
Отмечается, что в 2019 году НБУ ожидает сокращение поступления капитала по финансовом счету до $4,1 млрд через пиковые выплаты по долговым обязательствам госсектора.