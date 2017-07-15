В Минагрополитики назвали области с самым высоким показателем урожайности

Министерство аграрной политики и продовольствия опубликовало статистику урожайности ранних зерновых и зернобобовых культур в Украине по состоянию на 14 июля.

По данным Минагрополитики, украинские аграрии уже собрали урожай в 6,5 миллионов тонн зерна. По состоянию на вторую декаду июля лидерами по показателям урожайности являются пять областей Украины.

Среди таких на первом месте Ивано-Франковская область, где с одного гектара аграрии собирают 56,7 центнеров зерна. Второе место разделяют Волынская и Ровенская области, где аграрии собирают с гектара 55 центнеров зерна. На третьем месте Львовщина с показателем в 52,8 центнера с гектара. И замыкает список лидеров по показателям урожайности Хмельницкая область, где удается собирать 51,6 центнеров зерна с одного гектара площади. Как видно, лидируют по урожайности в основном западноукраинские регионы.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия отмечают, что в целом уже обмолочено более 2 миллионов гектаров площади. А это 22% от общего количества площадей с зерновыми культурами в Украине.

Стоит отметить, что в Украине есть специальный проект от Latifundist.com «Урожай Онлайн 2017», где можно узнавать об ежедневных изменениях в ходе уборочной кампании, урожайности культур и объемах нынешнего урожая.