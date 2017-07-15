Телефонная конференция лидеров "Нормандской четверки" предварительно запланирована на 24 июля – СМИ

15.07.17 15:13Сколько просмотров этой статьи71Сколько комментариев этой статьи0

Телефонный разговор лидеров стран нормандского формата должен дать новый толчок к размораживанию переговорного процесса об урегулировании конфликта на Донбассе.

Телефонная конференция лидеров стран "Нормандской четверки" предварительно запланирована на 24 июля, говорится в статье на сайте издания ZN.UA.

Ожидается, что переговоры дадут новый толчок к размораживанию переговорного процесса об урегулировании конфликта на Донбассе, пишет газета.

"Ряд источников в Администрации президента и правительстве убеждены, что, независимо от результатов предпринимаемых дипломатических усилий, Киеву до конца года придется принять документ, актуализирующий правовой статус отдельных районов Донецкой и Луганской области и режима военной операции", – говорится в материале.

Предположительно, в него внесут существенные правки с учетом пожеланий Вашингтона, Берлина, Парижа и, возможно, Москвы, пишет издание.

Источники в Совете национальной безопасности и обороны, а также в парламенте считают, что президент Украины Петр Порошенко упустил шанс провести "украинскую, а не компромиссную" версию этого законопроекта через Раду.

3 июня в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что в краткосрочной перспективе встреча лидеров "Нормандской четверки" не планируется, но возможен телефонный разговор. Заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев сказал вчера, что точной даты телефонной конференции пока нет. По его словам, консультации продолжаются.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

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