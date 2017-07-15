Что думают николаевские депутаты об «Отче наш» в начале каждой сессии

15.07.17 17:49Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Под занавес очередной сессии Верховной Рады и уходом на каникулы парламентарии предложили интересную инициативу - начинать свои заседания с чтения молитвы «Отче наш» и даже успели зарегистрировать соответствующий законопроект.

NikLife решил поинтересоваться мнением депутатов Николаевского городского совета, не хотят ли они по примеру своих коллег молиться перед своими заседаниями.

Так, в комментариях депутаты поделились своей точкой зрения, а кто-то попросту решил проигнорировать данный вопрос. Некоторые из депутатов поддержали такую инициативу, аргументируя, что именно молитва и более религиозный подход сможет помочь и повысить уровень эффективности работы горсовета в частности и общества в целом. Другие же решили принять нейтральную позицию относительно данного вопроса, ссылаясь на то, что не видят острой необходимости в чтении молитвы перед заседанием, однако готовы поддержать любую инициативу, если это поможет властям и чиновникам исполнять волю народа.

Так, «оппозиционер» Андрей Яковлев отметил, что нельзя отдавать предпочтение только одному вероисповеданию, ущемляя другие. А если начинать с каких-нибудь ритуалов всех вероисповеданий, то, наверное, придется посвящать один день только открытию сессии.

  • У нас религия отделена от государства, это не мы с вами придумали, во-первых, а во-вторых, верования каждого человека - это его личное дело и по Конституции он имеет право на выбор любой. Именно поэтому начинать работу любого органа власти с того, чтобы мы отдали предпочтение одному вероисповеданию, было бы неправильно. А если начинать с каких-нибудь ритуалов всех вероисповеданий, абсолютно, то нам, наверное, придется посвящать один день только открытию сессии. Наверное, было бы правильно задать вопрос тому, кто руководит, кто является главой нашего почетного собрания, - прокомментировал Яковлев.

Солидарна с мнением своего соратника и депутат Зинаида Танасевич. Делясь своими мыслями на этот счет, она была даже слегка обескуражена неординарностью идеи. Давая свою оценку, Танасевич даже отметила, что подобное новшество звучит «нелепо».

  • Есть светская жизнь, а есть религиозная, и все это я называю: «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало». Это все, что я могу прокомментировать. И вообще Верховная Рада пусть себе, что хотят там, то и делают, мы горсовет. Пусть идут в церковь и молятся. Я даже не знаю, что вам на это ответить, это настолько нелепо все. «Богу – божье, кесарю – кесарево», как говорится,- поделилась Танасевич, процитировав отрывок из Библии.

В свою очередь, городской избранник от партии «имени Президента» Евгений Рымарь отметил, что городским властям стоит заниматься своим делом и улучшать ситуацию в городе, качественно, эффективно выполнять свою работу и нет смысла заниматься популизмом. Депутат также поделился своим замечанием о том, что когда у человека случаются какие-то плохие события или новости, то он идет в первое время не в церковь, а в больницу, полицию или пожарную.

  • Тут надо не «Отче наш» отпевать, тут реально нужно бросить заниматься популизмом, а заниматься конкретными делами. Я считаю, что мы можем пять гимнов прослушать, три раза молитвы «промолиться» на всех религиозных конфессиях, но это никак не поможет городу. Надо просто брать специалистов и заниматься делами, - был категоричен Рымарь.

Помимо этого, он добавил, что чиновникам городского совета стоит работать таким образом, чтобы они не нарушали статьи Конституции, а добросовестно выполняли свои обязанности.

  • Вот Турупалов (вице-мэр, - ред.) не отвечает на письменные вопросы, чем нарушает 351-ю статью Уголовного кодекса, которая предусматривает до трех лет лишения свободы. Вот как можно с чиновниками строить отношения и развивать город, если должна быть цепочка: избиратель-депутат-чиновник, чтобы решить проблему, а если хоть одна цепочка порвется, то вся цепь уже будет “недієздатна”, поэтому надо начинать с чиновников и, соответственно, с депутатов и работать ответственно,- посетовал депутат на недобросовестного заместителя Сенкевича.

В то же время другие народные избранники решили, что подобные вопросы лучше решать городскому голове и гражданам.

  • Я думаю, что надо спрашивать жителей по этому вопросу, а если о депутатах говорить, мы ж то представляем их интересы. Думаю, это было бы не смешно, если бы спрашивать жителей, то они, наверное, даже и не посмеялись бы. Поэтому оставим эту инициативу на совести народных избранников Верховной Рады, которые ее выдвигали, - размышлял «оппозиционер» Павел Зоткин.

В этом мнении с ним был согласен «нашкраевец» Юрий Гранатуров, что они, как народные избранники, исполняют волю народа и опираются на его мнение.

  • В принципе, к любой инициативе, не направленной на дестабилизацию обстановки, а направленной на мир и исповедание, на добро и плодотворную работу, всегда отношусь положительно. Тем более, что я православный человек, верующий, посещаю храмы, достаточно часто помогаю церкви, чту традиции, праздники, - рассказал Гранатуров и добавил, что если такое нововведение несет в себе позитив и улучшение, то он готов его поддержать.

При этом были и народные избранники, которые не пожелали делиться мнением с общественностью. Так, Лариса Веселовская посчитала, что давать комментарий журналисту по телефону - «это смешно».

  • Про эти вещи не говорят по телефону, пожалуйста, давайте встретитесь, увидите меня глаза в глаза, и я вам скажу, а так по телефону... Я не знаю, с кем я разговариваю, - категорично отрезала «оппозиционерка».

В поддержку идеи о чтении молитвы выступила Елена Киселева. Своим комментарием она аргументировала, что такая инициатива важна и необходима.

  • Может это хоть как-то будет встряхивать ситуацию. Недооценивать молитву, скажем так, неблагоразумно, в независимости, кто и как к этому процессу относится. С учетом того, что 2017 год - это год пятисотлетия Реформации, совершенно поддерживаю данное начинание. Может это как-то кого-то отрезвит, кого-то наоборот удержит от каких-то глупостей, кого-то наставит, а кому-то просто поможет, а на кого-то совершенно никак не повлияет, но будет понятно, что он внутри за человек, - объяснила свою позицию Киселева.

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