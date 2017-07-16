Депутат Рады показал последнее СМС от Вороненкова

Член коллегии МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко показал СМС-сообщение, отправленное экс-депутатом Госдумы России Денисом Вороненковым за две минуты до смерти.

Член коллегии МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко показал СМС-сообщение, отправленное экс-депутатом Госдумы России Денисом Вороненковым за две минуты до смерти.

Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. В МВД считают, что у убийцы были сообщники.

«Денис Вороненков погиб в 11:23 (совпадает с мск). А последнее свое СМС он написал мне в 11:21, это было СМС о том, что он мне сбросил интервью и написал о том, чтобы я посмотрел его. «Главред вчера был в восторге и сказал, что на одном дыхании читается». Я ответил «гуд», через несколько минут Дениса не стало», — сказал Геращенко в эфире телеканала «112 Украина», демонстрируя при этом телефон с СМС-сообщением от Вороненкова.

Из России на Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.