Эксперт подвел итоги, что получила и потеряла Украина от ассоциации с ЕС (видео)

16.07.17 10:22Сколько просмотров этой статьи19Сколько комментариев этой статьи0

По словам политолога руководителя аналитического Центра «Третий сектор» Андрея Золотарева, в случае же с саммитом Украина — ЕС видна жирная точка в истории евроромантизма.

«Возникает вопрос о балансе – что потеряла страна и что получила при подписании Ассоциации с ЕС. Да, никто не возражает, меньше барьеров, больше возможностей. … Но возьмем экономические аспекты. Здесь посчитали – прослезились, это раз. Два – потеря территорий. Потеря человеческих жизней. Продолжающийся конфликт. Этот баланс выглядит крайне отрицательно с точки зрения интересов страны и общества», – подчеркнул Золотарев в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина «Политические итоги недели».

В то же время он прогнозирует, что украинские власти полностью не откажутся от идеологической ориентации на Запад, «будут продолжать рассказывать, что нас и в НАТО примут, но сейчас этот жанр исчерпал свои возможности».

«Очевидно, все чаще будем слышать критику европейцев: «не дали, обманули», – сказал эксперт, добавив, что в целом для страны это был «год крушения евроинтеграционного мифа».

Похожие новости

13.07.17 14:30Туск призвал Россию освободить украинцев

01.06.17 15:59Мифы и правда об усыновлении в Украине: с какими трудностями не придется столкнуться, забирая ребенка в семью

13.05.17 17:36ЕС выделил Украине €10 млн на реформу госсектора

14.02.17 19:00Врачи случайно спасли от суицида школьницу из "группы смерти"

14.02.17 17:35"Есть определенные сдерживающие причины": в ЕС заговорили о путешествиях украинцев без виз "к лету"

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 22.07.2017

Воскресенье, 16.07.2017

Закругление верхнее-левое

10:35Депутат Рады заявил, что в украинском парламенте есть «агенты Кремля»

10:22Эксперт подвел итоги, что получила и потеряла Украина от ассоциации с ЕС (видео)

10:11Депутат Рады показал последнее СМС от Вороненкова

09:5516 июля – 269 лет назад Михайло Ломоносов впервые сформулировал «всеобщий естественный закон»

 15.07

21:02Наш ответ на прайды: в Николаеве прошел Марш за традиционные ценности

20:47В Дании создали одноразовых роботов (видео)

20:32К каким болезням приводит лень?

20:11Николаевский депутат призвал мэра поставить точку на своих подчинённых

19:50Майданчики, дороги, вуличне освітлення: розпочато роботи в окремих куточках Корабельного району

19:33Ждем отключений: Украина осталась без атомного энергоблока

19:17Добкин арестован на два месяца

18:56Что думают николаевцы о продажи колбасы "вне закона"

18:35ТОП-10 самых известных запрещённых книг в мире

18:20Обнародован список самых богатых музыкантов

18:0015 июля – день украинских миротворцев

17:49Что думают николаевские депутаты об «Отче наш» в начале каждой сессии

17:31Гран-при Великобритании: Хэмилтон выиграл квалификацию

17:19Умерла первая женщина-лауреат "нобелевки по математике"

16:57В Украине подорожал проезд в метро

16:38На чемпионате мира николаевцы выступят в финале синхронных прыжков на 3-метровом трамплине

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

02.07.17 10:402200

Названо залежність, яка швидко й ефективно покращує роботу пам'яті

02.07.17 10:503090

Фанаты обсуждают четвертую беременность Риз Уизерспун

02.07.17 11:0015450

В Николаеве нацгвардейцы присягнули на верность Украине

02.07.17 11:102160

Непогода в Украине: 17 человек пострадали, 745 населенных пунктов остались без света, - ГСЧС

Самые читаемые

02.07.17 11:0015450

В Николаеве нацгвардейцы присягнули на верность Украине

02.07.17 20:227890

С 1 августа пособие по уходу за ребенком до трех лет не выплачивается

08.07.17 23:177840

Улыбается ли вам удача? Вы сможете это узнать, приняв участие в розыгрыше

06.07.17 19:166370

На николаевском заводе "Зоря-Машпроект" разоблачили схему хищения средств

 Дата следующего розыгрыша: 22.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама