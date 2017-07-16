Эксперт подвел итоги, что получила и потеряла Украина от ассоциации с ЕС (видео)

По словам политолога руководителя аналитического Центра «Третий сектор» Андрея Золотарева, в случае же с саммитом Украина — ЕС видна жирная точка в истории евроромантизма.

«Возникает вопрос о балансе – что потеряла страна и что получила при подписании Ассоциации с ЕС. Да, никто не возражает, меньше барьеров, больше возможностей. … Но возьмем экономические аспекты. Здесь посчитали – прослезились, это раз. Два – потеря территорий. Потеря человеческих жизней. Продолжающийся конфликт. Этот баланс выглядит крайне отрицательно с точки зрения интересов страны и общества», – подчеркнул Золотарев в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина «Политические итоги недели».

В то же время он прогнозирует, что украинские власти полностью не откажутся от идеологической ориентации на Запад, «будут продолжать рассказывать, что нас и в НАТО примут, но сейчас этот жанр исчерпал свои возможности».

«Очевидно, все чаще будем слышать критику европейцев: «не дали, обманули», – сказал эксперт, добавив, что в целом для страны это был «год крушения евроинтеграционного мифа».