Депутат Рады заявил, что в украинском парламенте есть «агенты Кремля»

16.07.17 10:35Сколько просмотров этой статьи79Сколько комментариев этой статьи0

Член коллегии МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что в нынешнем парламенте есть «агенты России», но их меньше, чем было ранее.

«Их уже не так много, как это было до 2014 года. Я думаю, что, безусловно, они тоже есть. Это те люди, у которых есть общий бизнес с РФ, общая недвижимость, общее прошлое. Но их влияние не настолько велико. Поэтому вы видите, как все призывы к досрочным выборам президента и парламента транслируются обязательно российской пропагандой», — цитирует Геращенко сайт телеканала «112 Украина».

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