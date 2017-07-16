Депутат Рады заявил, что в украинском парламенте есть «агенты Кремля»

Член коллегии МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что в нынешнем парламенте есть «агенты России», но их меньше, чем было ранее.

«Их уже не так много, как это было до 2014 года. Я думаю, что, безусловно, они тоже есть. Это те люди, у которых есть общий бизнес с РФ, общая недвижимость, общее прошлое. Но их влияние не настолько велико. Поэтому вы видите, как все призывы к досрочным выборам президента и парламента транслируются обязательно российской пропагандой», — цитирует Геращенко сайт телеканала «112 Украина».