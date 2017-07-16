Эксперт усомнился в словах Порошенко по поводу производства новых танков

На складах Минобороны есть определенный резерв российских танков, модернизацией которых и занимается Львовский бронетанковый завод.

Об этом в эфире «ГС» рассказал военный эксперт Игорь Левченко.

Завод боеприпасов, изготовление новых танков, ракет и другого оружия — такие планы озвучил президент Петр Порошенко. Накануне он заявил, что были приняты изменения в госбюджет-2017, которые как раз и будут способствовать производству новой военной техники. Также, благодаря выделению дополнительных денег президент пообещал построить завод боеприпасов. Порошенко отметил, что в этом году Львовский бронетанковый завод получит 920 млн гривен на танки, пожарные машины и другую боевую технику.

Планы президента по производству нового вооружения в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал военный эксперт Игорь Левченко.

«Что касается Львовского бронетанкового завода, то Украина не может производить новые танки Т-72. Единственный новый танк, который Украина на сегодняшний день производит, это танк «Оплот». В последнее время звучали заявления, что танки «Оплот», но производства Харьковского танкового завода, планируют в дальнейшем закупать и поставлять на вооружение армии. Именно эти танки — новые, сделанные с нуля, все остальные — это танки из резервов Минобороны, которые находятся на долгосрочном хранении. Львовский бронетанковый еще с советских времен специализировался на ремонте танков Т-72 производства России, и на складах Минобороны есть их некоторое количество. Их модернизацией и занимается Львовский бронетанковый завод», — пояснил Левченко.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что танковые войска Украины находятся в полной боевой готовности. В случае обострения обстановки в Донбассе в любой момент танки могут выдвинуться на передовую.