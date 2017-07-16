Названы ТОП-10 прогульщиков Рады

16.07.17 11:22Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

У некоторых депутатов существенно отличаются показатели посещения по данным письменной и электронной регистраций.

Комитет избирателей Украины проанализировал посещения народными депутатами заседаний Верховной Рады на протяжении 6 сессии.

Из 10 депутатов, которые оказались самыми большими прогульщиками, 4 не появились в Раде ни разу.

Меньше всего заседаний парламента по данным письменной регистрации посетили: Бакулин Е.Н. ( "Оппоблок", посетил 0 заседаний из 65) Добкин Д.М. ("Оппоблок", посетил 0 заседаний) Клюев С.П. (Внефракционный, посетил 0 заседаний) Онищенко А.Р. (Внефракционный, посетил 0 заседаний) Ярош Д.А. (Внефракционный, посетил 2 заседания) Семенченко С.И. ( "Самопомич", посетил 3 заседания) Богуслаев В.А. ( "Воля народа", посетил 4 заседания) Добкин М.М. ("Оппоблок", посетил 5 заседаний) Жеваго К.В. (Внефракционный, посетил 9 заседаний) Билецкий А.Е. (Внефракционный, посетил 9 заседаний)

Однако у некоторых из этих депутатов существенно отличаются показатели посещения по данным письменной и электронной регистраций.

К примеру, Дмитрий Добкин не посетил ни одного заседания Рады по данным письменной регистрации, но по данным электронной присутствовал на 42 заседаниях. То же касается Семенченко, который по данным письменной регистрации посетил 3 заседания парламента, а по данным электронной - 22. Похожая диспропорция и у Жеваго.

"Кроме письменной регистрации, в парламенте также существует механизм электронной регистрации и часто их данные могут не совпадать. Однако именно письменная регистрация является определяющей. Во-первых, часто можно наблюдать как ряд депутатов не только голосуют чужими карточками, но и регистрируют своих коллег-парламентариев в то время, как они физически отсутствуют в помещении под куполом. Во-вторых, именно данные письменной, а не электронной регистрации, в соответствии с Регламентом ВРУ, является основанием для начисления выплат народному депутату, поэтому их следует рассматривать в первую очередь", - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Всего в течение 6 сессии (февраль-июль) состоялось 65 заседаний Верховной Рады. С пятницы депутаты отправились на каникулы до сентября.

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