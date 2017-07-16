Діти з окупованих Криму і Донбасу хочуть навчатися в українських вишах

16.07.17 19:01Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

В цьому році кількість кримчан, бажаючих вступити в українські виші, збільшилас, заявила в ефірі Громадського радіо начальник сектору переміщених вузів департаменту вищої освіти Міністерства освіти Світлана Кретович.

«Вступна кампанія тільки почалася, але за попередніми даними кількість звернень від дітей, які вступають до ВНЗ і проживали до цього на тимчасово окупованій території Криму або на непідконтрольних територіях Донбасу, збільшилася. Станом на п’ятницю до Таврійського університету звернулося біля 70 людей, і десь 50 вже направлено до школи для проходження підсумкової атестації, – розповідає Світлана Кретович.

Вона зазначає, що, порівнюючи з минулим роком, кримчани активніше подають заявки на вступ до українських вишів, ніж в минулому.

«В минулому році, за спрощеною процедурою вступило всього 153 кримчанина. В цьому році чисельність таких осіб збільшується».

На сайті Міністерства освіти можна знайти перелік вишів, в які кримчанам та мешканцям непідконтрольних територій можна вступати за спрощеною системою.

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