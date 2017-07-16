За работу на «Партию регионов» Манафорт получил больше, чем партия тратила - СМИ

Экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, который обнародовал доходы от сотрудничества с Партией регионов в 2012-2013 годах, получил больше, чем ПР официально тратила в тот период.

Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, в 2012 году ПР сообщила о ежегодные расходы около 11,1 млн. долларов. За тот же год Манафорт сообщил о доходах от ПР в сумме 12,1 млн. долларов. Но в отчетах Манафорта, которые он подал в Минюст США, указано, что в указанный период он получил от "регионалов" 17 млн. долларов.

В 2013 году Партия регионов сообщила о расходах в размере 3,7 млн. долларов, а Манафорт - о получении платежей в размере 4,5 млн. долларов.

Документы Манафорта, представленные в Минюст США, не охватывают весь период его работы в Украине. В частности, в записях так называемой "амбарной книги" ПР упоминаются 12,7 млн долл., которые предназначались для фирмы Манафорта с 2007 по 2012 гг. По данным "амбарной книги", "регионалы" за последние 10 лет потратили около $2 миллиардов.

Манафорту не было предъявлено обвинение в нарушении каких-либо законов об отчетности о доходах, полученных от сотрудничества с ПР.

Пресс-секретарь Манафорта Джейсон Малони заявил, что ответственность за противоречия между данными, которые публиковала ПР и данными Манафорта лежит на Партии регионов. "Вопросы об отчетности Партии регионов должны быть направлены тем, кто входит в состав партии, ответственной за такую ​​отчетность", - заявил Малони.

"Украинское расследование этого несоответствия вряд ли возможно. Партия регионов расформирована, а прокуроры рассматривают гораздо более серьезные преступления, чем ошибки в отчетах о финансировании партии", - отмечает издание.

В то время, когда ПР декларировала свою деятельность, представление фальшивого финансового отчета считалось административным правонарушением, которое каралось штрафом в несколько сотен долларов, отмечают эксперты.

Как известно, Пол Манафорт подал в Минюст США документы, свидетельствующие о получении им от Партии регионов в 2012-2013 годах 17 млн ​​долларов