За работу на «Партию регионов» Манафорт получил больше, чем партия тратила - СМИ

16.07.17 19:48Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

Экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, который обнародовал доходы от сотрудничества с Партией регионов в 2012-2013 годах, получил больше, чем ПР официально тратила в тот период.

Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, в 2012 году ПР сообщила о ежегодные расходы около 11,1 млн. долларов. За тот же год Манафорт сообщил о доходах от ПР в сумме 12,1 млн. долларов. Но в отчетах Манафорта, которые он подал в Минюст США, указано, что в указанный период он получил от "регионалов" 17 млн. долларов.

В 2013 году Партия регионов сообщила о расходах в размере 3,7 млн. долларов, а Манафорт - о получении платежей в размере 4,5 млн. долларов.

Документы Манафорта, представленные в Минюст США, не охватывают весь период его работы в Украине. В частности, в записях так называемой "амбарной книги" ПР упоминаются 12,7 млн долл., которые предназначались для фирмы Манафорта с 2007 по 2012 гг. По данным "амбарной книги", "регионалы" за последние 10 лет потратили около $2 миллиардов.

Манафорту не было предъявлено обвинение в нарушении каких-либо законов об отчетности о доходах, полученных от сотрудничества с ПР.

Пресс-секретарь Манафорта Джейсон Малони заявил, что ответственность за противоречия между данными, которые публиковала ПР и данными Манафорта лежит на Партии регионов. "Вопросы об отчетности Партии регионов должны быть направлены тем, кто входит в состав партии, ответственной за такую ​​отчетность", - заявил Малони.

"Украинское расследование этого несоответствия вряд ли возможно. Партия регионов расформирована, а прокуроры рассматривают гораздо более серьезные преступления, чем ошибки в отчетах о финансировании партии", - отмечает издание.

В то время, когда ПР декларировала свою деятельность, представление фальшивого финансового отчета считалось административным правонарушением, которое каралось штрафом в несколько сотен долларов, отмечают эксперты.

Как известно, Пол Манафорт подал в Минюст США документы, свидетельствующие о получении им от Партии регионов в 2012-2013 годах 17 млн ​​долларов

Похожие новости

15.03.17 08:05Дочка Манафорта підозрює батька в причетності до вбивств на Майдані

17.01.17 19:44Суд в Старобельске оставил Ефремова под стражей до 17 марта

06.02.16 13:24"Воля народа" и "Видродження" могут слиться в новую депутатскую группу "Наш край"

02.01.14 12:04Новый мэр Нью-Йорка пообещал снизить уровень социального неравенства

17.01.11 12:55Глава Китая: Господство доллара - это дело прошлого

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 22.07.2017

Воскресенье, 16.07.2017

Закругление верхнее-левое

21:00Автопарк Нацполиции Кривоозерского отделения пополнился автомобилями

20:53LOBODA выступила в Питере на фестивале запрещенной соцсети "Вконтакте"

20:36Список суперпродуктов, которые улучшат качество кожи и отсрочат старение

20:19За год цены на украинский лук выросли в три раза

20:04Николаевские спасатели выполняют проверки по водным объектам

19:48За работу на «Партию регионов» Манафорт получил больше, чем партия тратила - СМИ

19:32В центре Львова воспламенился старинный дом

19:17Вместо извинений, вызвали полицию

19:01Діти з окупованих Криму і Донбасу хочуть навчатися в українських вишах

18:43Будни «Си-Бриза»: точность минометного огня увеличилась благодаря беспилотным корректировщикам

18:31Перспективы украинского фастфуда

18:16В Рыбаковке был показан благотворительный спектакль от николаевского русдрама

18:03Миколаївщина лідирує по видачі земель учасникам АТО

17:47В США изобрели музыкальный инструмент, управляемый силой мысли

17:29Государственный лесной заповедник "Рацинская дача"

17:20Українські байдарочниці - чемпіонки Європи-2017

17:13Валютные долги за 23 года: сколько Украина получила от МВФ и что придется вернуть

17:04Первомайская школа примет участие в образовательном эксперименте

16:48В Херсонской области ученые вырастили "рисовый" портрет Шевченко и установили рекорд

16:37Швидкісні потяги "Укрзалізниці" з'єднають Одесу зі Львовом та Дніпром

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

03.07.17 08:002700

США і Японія домовилися посилити тиск на Північну Корею

03.07.17 08:152350

Украина окажется в положении Польши 1939 года, если Путин введет войска в Беларусь, — Романенко

03.07.17 08:302230

Де в Миколаєві сьогодні заплановано відключити електропостачання

03.07.17 08:452290

Омелян назвав мету організаторів кібератаки на Україну

Самые читаемые

08.07.17 23:178050

Улыбается ли вам удача? Вы сможете это узнать, приняв участие в розыгрыше

06.07.17 19:166720

На николаевском заводе "Зоря-Машпроект" разоблачили схему хищения средств

03.07.17 18:156390

Военный парад в Минске 3 июля 2017 года. Видео

13.07.17 14:455140

Скандальная украинская певица станет ведущей шоу на российском телевидении

 Дата следующего розыгрыша: 22.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама