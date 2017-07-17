Окупаційна влада збирається списати борги кримчан перед українськими банками

17.07.17 10:16Сколько просмотров этой статьи23Сколько комментариев этой статьи0

Згідно з проектом, який планує прийняти окупаційна влада, борг або частина боргу до 5 млн руб. підлягає безумовному списанню

Російська влада готується оперативно вирішити питання боргів кримчан перед українськими банками.

У п'ятницю Держдума прийняла в другому читанні поправки до закону про погашення боргів кримчан перед українськими банками (422-ФЗ). Законопроект наділяє Фонд захисту вкладників (ФЗВ) правом реструктуризації боргу аж до прийняття рішення про його списання, якщо для цього є підстави. Сам ФЗВ перейде в розпорядження окупаційної влади Криму.

422-ФЗ був прийнятий в кінці 2015 року. Він визначив порядок погашення боргів кримчан перед українськими банками, що покинули окупований Росією півострів: вимагати погашення боргу можуть тільки акредитовані при ФЗВ російські компанії, які придбали борги в українських банків. На даний момент в ФЗВ акредитовані чотири компанії, вони скупили більше 1 млрд руб. боргів кримчан перед українськими банками.

Згідно з проектом, конкретні правила, які будуть визначати відносини фонду і позичальників, пропонується передати на рівень окупованих Криму і Севастополя. А там вже готують регіональний проект. Зокрема, за інформацією «Комерсанта», в даному проекті планується записати, що борг або частину боргу до 5 млн руб. підлягає безумовному списанню. Таким чином, амністію від українських кредитів отримає переважна більшість жителів окупованого Криму та індивідуальних підприємців, а компанії зможуть істотно зменшити борги.

Передбачається наділити наглядову раду ФЗВ правом приймати рішення про списання боргу понад 5 млн руб. за обставинами, які мають істотне значення для особиі позичальника. Тим же, хто не потрапить і під цей критерій, планується запропонувати досить пільгові умови погашення. У разі разового погашення певної частини боргу можна буде позбутися суттєвої його частини: при внесенні 5% суми заборгованості буде погашено 20%, внесення 20% суми боргу забезпечить повне його списання.

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