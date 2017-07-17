Парубий подписал новый закон о Конституционном суде

Закон направлен на подпись президенту

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект №6427-д "О Конституционном Суде Украины".

Об этом свидетельствует информация на странице проекта на сайте Рады. Так, отмечается, что 14 июля 2017 года закон был подписан главой Верховной Рады Украины и направлен на подпись президенту.

Так, документом предусматривается введение на законодательном уровне порядка реализации права на конституционную жалобу; приведение в соответствие с требованиями Конституции Украины процедуры осуществления Конституционным судом Украины конституционных производств.

Согласно заключению Главного юридического управления ВР, законопроект не соответствует отдельным положениям Конституции Украины, не содержит в отдельных случаях завершенных механизмов правового регулирования и не согласуется с другими законами Украины.