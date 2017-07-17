Парубий подписал новый закон о Конституционном суде

17.07.17 12:03Сколько просмотров этой статьи77Сколько комментариев этой статьи0

Закон направлен на подпись президенту

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект №6427-д "О Конституционном Суде Украины".

Об этом свидетельствует информация на странице проекта на сайте Рады. Так, отмечается, что 14 июля 2017 года закон был подписан главой Верховной Рады Украины и направлен на подпись президенту.

Так, документом предусматривается введение на законодательном уровне порядка реализации права на конституционную жалобу; приведение в соответствие с требованиями Конституции Украины процедуры осуществления Конституционным судом Украины конституционных производств.

Согласно заключению Главного юридического управления ВР, законопроект не соответствует отдельным положениям Конституции Украины, не содержит в отдельных случаях завершенных механизмов правового регулирования и не согласуется с другими законами Украины.

Похожие новости

17.06.17 13:45Порошенко отменил "закон Савченко"

08.02.17 19:41Парубий написал закон об украинском языке в Раде

15.11.15 09:51Концепция закона о местных выборах в ОРДЛО поступила в Раду

21.06.13 11:33В обновленной Конституции форму правления в государстве предлагается не указывать

29.06.09 11:37Украина – не Гондурас?

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 22.07.2017

Понедельник, 17.07.2017

Закругление верхнее-левое

16:56В Черногории эвакуируют туристов из-за лесных пожаров

16:45Пользовательницу сайта знакомств арестовали за шантаж

16:33Интересные обычаи разных стран и народов

16:13Премьера Игры престолов 7: реакция сетей

15:57В Николаевском заповедном парке погибло 12 пеликанов: птицы ударились о провода электросети

15:49Центр Николаева продолжают насыщать рекламными щитами

15:36На Киевщине нашли незаконный мусор из Львова

15:22Лишь бы дали работать в рамках закона: предприниматели Николаева готовы погасить «налоговый» долг за 5 лет

15:11В Харькове трамвай задавил пешехода в наушниках

14:57Полиция назвала самые угоняемые авто в Киеве

14:44В Одессе при взрыве гранаты погиб подросток

14:31В Кривом Озере детские шалости с огнем привели к пожару

14:20Из николаевского русдрама уволены несколько человек: актеры бьют тревогу

14:00"У меня сегодня нет времени этим заниматься", - вице-мэр Николаева Турупалов о митинге предпринимателей

13:49Завтра в Николаеве временно не будет работать линия "102"

13:38Вчора хлопчик ледве не задушився в автівці – батьки, увага!

13:24Батуты украсили николаевскую мэрию — акция

13:13В Китае диснеевского Винни-Пуха подвергли цензуре

13:00В Украину возвращается жара

12:45Ученые вживили чип в мозг, чтобы вернуть зрение

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

03.07.17 17:092400

В Николаеве за неделю родилось более сотни малышей

03.07.17 17:232560

Дети льготных категорий из Николаева отправились отдыхать на Черноморское побережье

03.07.17 17:372720

В деятельности николаевского криминального авторитета Наума СБУ нашла российский след

03.07.17 17:492520

На Закарпатье мужчина сжег сам себя

Самые читаемые

08.07.17 23:178360

Улыбается ли вам удача? Вы сможете это узнать, приняв участие в розыгрыше

06.07.17 19:167020

На николаевском заводе "Зоря-Машпроект" разоблачили схему хищения средств

03.07.17 18:156630

Военный парад в Минске 3 июля 2017 года. Видео

13.07.17 14:455330

Скандальная украинская певица станет ведущей шоу на российском телевидении

 Дата следующего розыгрыша: 22.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама