03.07.17 17:092400
ЕС начал изучать украинские хранилища газа
|17.07.17 12:33
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Проект позволит разработать стратегию оптимального использования украинских ПХГ, уверены в "Нафтогазе"
Проект позволит разработать стратегию оптимального использования украинских ПХГ, уверены в "Нафтогазе"
Украина и Европейский Союз начали проект комплексного изучения украинских подземных хранилищ газа (ПХГ). Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
Проект финансируется Евросоюзом и направлен на разработку "устойчивого экономического подхода к использованию ПХГ". "Нафтогаз" будет участвовать в работе руководящего комитета проекта вместе с другими заинтересованными сторонами, включая представителями правительства Украины.
"Мы благодарны Европейской комиссии за ее постоянное содействие внедрению реформы рынка газа в Украине. Этот проект позволит нам привлечь лучших консультантов к разработке оптимальной стратегии для уникальной инфраструктуры хранения газа в Украине", – заявил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.
Исследование предполагает прогнозирование спроса на услуги по хранению газа на следующие 20 лет и изучение возможностей Украины на рынке ПХГ.
На основе полученных результатов будет разработано несколько стратегических сценариев оптимального использования украинских ПХГ.