ЕС начал изучать украинские хранилища газа

17.07.17 12:33Сколько просмотров этой статьи71Сколько комментариев этой статьи0

Проект позволит разработать стратегию оптимального использования украинских ПХГ, уверены в "Нафтогазе"

Украина и Европейский Союз начали проект комплексного изучения украинских подземных хранилищ газа (ПХГ). Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Проект финансируется Евросоюзом и направлен на разработку "устойчивого экономического подхода к использованию ПХГ". "Нафтогаз" будет участвовать в работе руководящего комитета проекта вместе с другими заинтересованными сторонами, включая представителями правительства Украины.

"Мы благодарны Европейской комиссии за ее постоянное содействие внедрению реформы рынка газа в Украине. Этот проект позволит нам привлечь лучших консультантов к разработке оптимальной стратегии для уникальной инфраструктуры хранения газа в Украине", – заявил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Исследование предполагает прогнозирование спроса на услуги по хранению газа на следующие 20 лет и изучение возможностей Украины на рынке ПХГ.

На основе полученных результатов будет разработано несколько стратегических сценариев оптимального использования украинских ПХГ.

Похожие новости

25.06.17 15:19Безвиз с ЕС: Стало известно, сколько украинцев не пустили в Европу

29.04.17 11:12Как безвиз с ЕС изменит Украину (видео)

14.04.17 09:34Украина оказалась среди самых опасных стран в мире

14.03.17 10:40Європа, Туреччина та виборча агітація: у пошуку кодексу поведінки

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 22.07.2017

Понедельник, 17.07.2017

Закругление верхнее-левое

16:56В Черногории эвакуируют туристов из-за лесных пожаров

16:45Пользовательницу сайта знакомств арестовали за шантаж

16:33Интересные обычаи разных стран и народов

16:13Премьера Игры престолов 7: реакция сетей

15:57В Николаевском заповедном парке погибло 12 пеликанов: птицы ударились о провода электросети

15:49Центр Николаева продолжают насыщать рекламными щитами

15:36На Киевщине нашли незаконный мусор из Львова

15:22Лишь бы дали работать в рамках закона: предприниматели Николаева готовы погасить «налоговый» долг за 5 лет

15:11В Харькове трамвай задавил пешехода в наушниках

14:57Полиция назвала самые угоняемые авто в Киеве

14:44В Одессе при взрыве гранаты погиб подросток

14:31В Кривом Озере детские шалости с огнем привели к пожару

14:20Из николаевского русдрама уволены несколько человек: актеры бьют тревогу

14:00"У меня сегодня нет времени этим заниматься", - вице-мэр Николаева Турупалов о митинге предпринимателей

13:49Завтра в Николаеве временно не будет работать линия "102"

13:38Вчора хлопчик ледве не задушився в автівці – батьки, увага!

13:24Батуты украсили николаевскую мэрию — акция

13:13В Китае диснеевского Винни-Пуха подвергли цензуре

13:00В Украину возвращается жара

12:45Ученые вживили чип в мозг, чтобы вернуть зрение

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

03.07.17 17:092400

В Николаеве за неделю родилось более сотни малышей

03.07.17 17:232560

Дети льготных категорий из Николаева отправились отдыхать на Черноморское побережье

03.07.17 17:372720

В деятельности николаевского криминального авторитета Наума СБУ нашла российский след

03.07.17 17:492520

На Закарпатье мужчина сжег сам себя

Самые читаемые

08.07.17 23:178360

Улыбается ли вам удача? Вы сможете это узнать, приняв участие в розыгрыше

06.07.17 19:167020

На николаевском заводе "Зоря-Машпроект" разоблачили схему хищения средств

03.07.17 18:156630

Военный парад в Минске 3 июля 2017 года. Видео

13.07.17 14:455330

Скандальная украинская певица станет ведущей шоу на российском телевидении

 Дата следующего розыгрыша: 22.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама