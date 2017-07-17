ЕС начал изучать украинские хранилища газа

Проект позволит разработать стратегию оптимального использования украинских ПХГ, уверены в "Нафтогазе"

Украина и Европейский Союз начали проект комплексного изучения украинских подземных хранилищ газа (ПХГ). Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Проект финансируется Евросоюзом и направлен на разработку "устойчивого экономического подхода к использованию ПХГ". "Нафтогаз" будет участвовать в работе руководящего комитета проекта вместе с другими заинтересованными сторонами, включая представителями правительства Украины.

"Мы благодарны Европейской комиссии за ее постоянное содействие внедрению реформы рынка газа в Украине. Этот проект позволит нам привлечь лучших консультантов к разработке оптимальной стратегии для уникальной инфраструктуры хранения газа в Украине", – заявил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Исследование предполагает прогнозирование спроса на услуги по хранению газа на следующие 20 лет и изучение возможностей Украины на рынке ПХГ.

На основе полученных результатов будет разработано несколько стратегических сценариев оптимального использования украинских ПХГ.