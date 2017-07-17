Лишь бы дали работать в рамках закона: предприниматели Николаева готовы погасить «налоговый» долг за 5 лет

17.07.17 15:22Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 17 июля, в ходе заседания депутатской комиссии по вопросам предпринимательства инициативная группа от представителей бизнеса заявила, что николаевские предприниматели хотят и пытаются работать в законном поле, однако все документы дальше стен городского совета не выходят и уже длительное время находятся в «подвешенном состоянии».

Об этом сообщает корреспондент интернет-издания «Мой город».

Владелец кофе-машин Сергей рассказал, что такая позиция городских властей влечет за собой демонтажи и разрывы договоров предпринимателей с другими структурами. По его словам, уже около 5 лет предприниматели не могут решить эту проблему.

Проблема заключается в том, что предприниматели делают документы для того, чтобы работать легально, платить деньги в бюджет, но документы никуда не идут дальше этого здания. Они не откланяются, не подтверждаются, они находятся в подвешенном состоянии, что влечет за собой демонтаж, разрывы договоров коммунальными предприятиями, с облэнерго, по вывозу мусора и так далее, — рассказал предприниматель.

Предприниматели добавили, что однажды в городе ввели мораторий на продление и выдачу сервитутов, на увеличение площадей для ведения бизнеса и до сих пор большинство предпринимателей находятся в «заложниках» данной ситуации.

Член комиссии Константин Картошкин заявил, что в налоговом кодексе существует формула, которая говорит, что в случае погашения налогового долга к определенному предпринимателю не будет никаких претензий. Предприниматели твердо заявили, что они готовы за предыдущие 5 лет погасить все долги от ведения в данном случае незаконной предпринимательской деятельности.

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