Меньше преступлений: Аваков опубликовал статистику

17.07.17 19:05Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

В Нацполиции подвели итоги работы за первое полугодие 2017 года.

Статистику в Facebook опубликовал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Как утверждает минимтр, динамика работы полиции уверенно положительная. Так, в сфере особо тяжких преступлений против жизни и здоровья людей уровень раскрытия преступлений составляетт 87% по умышленным убийствам. 93% - нанесение тяжких телесных повреждений.

"В настоящее время снижение уровня преступности составляет от 10% до 22% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", - добавил Аваков.

Также на 5% снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. И на 24% снизились преступления в отношении несовершеннолетних.

"В сфере защиты экономики: рост уровня раскрытия преступлений в сфере хозяйственной деятельности составляет 22%, в сфере служебной деятельности - 53%, в сфере использования бюджетных средств - 16%", - приводит цифры министр.

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